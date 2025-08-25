  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Рикардо Патрезе: «Ред Булл» не вернется на вершину. С чего бы? В «Феррари» до сих пор говорят: «Надеемся на следующий год»
6

Рикардо Патрезе: «Ред Булл» не вернется на вершину. С чего бы? В «Феррари» до сих пор говорят: «Надеемся на следующий год»

Патрезе не верит в перспективы «Ред Булл».

Бывший пилот «Формулы-1» Рикардо Патрезе поделился мнением о кризисе «Ред Булл» и привел в примеры «Феррари» и «Уильямс».

«Считаю, «Ред Булл» выбыл из игры. Команда не вернется на вершину. С чего бы? На мой взгляд, команда не отыграется.

Любой коллектив способен откатиться назад, если нет нужных людей, а потом не может отыграться. Когда в «Феррари» были Михаэль Шумахер, Росс Браун, Рори Берн и Жан Тодт, они играли главную роль. Они исчезли, и там до сих пор говорят: «Надеемся на следующий год, надеемся на следующий год».

Но команда так и не вернулась на прежний уровень. Да, Райкконен выиграл титул в 2007-м, но болид становился все хуже. Соперники развивались быстрее, и [«Феррари»] так и не вернулась на вершину.

Можно посмотреть на другие коллективы, даже «Уильямс»: команда все еще существует, однако после ухода ключевых людей перестала побеждать. Думаю, с «Ред Булл» будет что-то похожее. Нет Хорнера, Ньюи, Уитли, и, в конце концов, команда откатывается назад. Может, в следующем году получится выжить благодаря Ферстаппену, одержать одну победу, подиум, другой, потом пятое место… А затем, когда Ферстаппен уйдет – просто забудьте об этом», – порассуждал эксперт.

Новый босс «Ред Булл» – какой он? И как планирует выбираться из кризиса?

У «Феррари» будет хоть одна победа «Ф-1» в сезоне? А сколько выиграют «Мерседес» и «Ред Булл»? Считаем шансы

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPFans
logoКристиан Хорнер
Рори Берн
logoКими Райкконен
logoЭдриан Ньюи
logoУильямс
logoФормула-1
logoМихаэль Шумахер
Джонатан Уитли
logoМакс Ферстаппен
logoФеррари
logoЖан Тодт
logoРед Булл
logoРикардо Патрезе
logoРосс Браун
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
«Кадиллак» скоро официально объявит о подписании Переса (Autosport)
3сегодня, 17:41
Джонатан Уитли: «С Хорнером «Ред Булл» добился выдающихся результатов, и этого уже никто не отнимет»
сегодня, 16:53
MotoGP. Марк Маркес: «Выигрывать каждый Гран-при – это не нормально»
1сегодня, 15:36
Колтон Херта о возможном переходе в «Формулу-2»: «Все это просто слухи, ничего более»
1сегодня, 14:38
Льюис Хэмилтон: «Каждый из нас сталкивается со множеством испытаний. Важно принять свет истины и любви»
7сегодня, 13:56Фото
Джолион Палмер: «Мерседес» становится командой одного гонщика»
сегодня, 13:36
Инвестор из Кувейта нацелен на возвращение «Катерхэма» в «Ф-1» в 2027-м
5сегодня, 12:58
Рубенс Баррикелло: «Хэмилтон остается великолепным гонщиком. Он не мог забыть, как управлять болидом»
2сегодня, 12:46
Экс-пилот «Ф-1» Даннер: «Досрочный уход будет не в стиле Хэмилтона, он боец»
5сегодня, 12:30
Энтони Дэвидсон: «Болидом «Ред Булл» трудно управлять. Цунода и Лоусон на фоне Ферстаппена выглядят второсортными гонщиками, хотя ими не являются»
сегодня, 12:25
Ко всем новостям
Последние новости
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
сегодня, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото