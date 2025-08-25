Рикардо Патрезе: «Ред Булл» не вернется на вершину. С чего бы? В «Феррари» до сих пор говорят: «Надеемся на следующий год»

Патрезе не верит в перспективы «Ред Булл».

Бывший пилот «Формулы-1» Рикардо Патрезе поделился мнением о кризисе «Ред Булл» и привел в примеры «Феррари» и «Уильямс».

«Считаю, «Ред Булл» выбыл из игры. Команда не вернется на вершину. С чего бы? На мой взгляд, команда не отыграется.

Любой коллектив способен откатиться назад, если нет нужных людей, а потом не может отыграться. Когда в «Феррари» были Михаэль Шумахер , Росс Браун , Рори Берн и Жан Тодт , они играли главную роль. Они исчезли, и там до сих пор говорят: «Надеемся на следующий год, надеемся на следующий год».

Но команда так и не вернулась на прежний уровень. Да, Райкконен выиграл титул в 2007-м, но болид становился все хуже. Соперники развивались быстрее, и [«Феррари»] так и не вернулась на вершину.

Можно посмотреть на другие коллективы, даже «Уильямс»: команда все еще существует, однако после ухода ключевых людей перестала побеждать. Думаю, с «Ред Булл» будет что-то похожее. Нет Хорнера, Ньюи, Уитли, и, в конце концов, команда откатывается назад. Может, в следующем году получится выжить благодаря Ферстаппену, одержать одну победу, подиум, другой, потом пятое место… А затем, когда Ферстаппен уйдет – просто забудьте об этом», – порассуждал эксперт.

Новый босс «Ред Булл» – какой он? И как планирует выбираться из кризиса?

У «Феррари» будет хоть одна победа «Ф-1» в сезоне? А сколько выиграют «Мерседес» и «Ред Булл»? Считаем шансы