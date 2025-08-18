Джонни Херберт о возможном уходе Хэмилтона: «Сайнс блестяще справлялся с задачей и не уступал Леклеру в «Феррари»

Херберт не исключает возвращение Сайнса в «Феррари».

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт считает, что в том случае, если Льюис Хэмилтон примет решение завершить карьеру и уйти из «Феррари», итальянской команде стоит вернуть Карлоса Сайнса .

«Когда Хэмилтон говорил об этом [о событиях, происходящих за кулисами], я не уверен, что точно понимаю, о чем шла речь. Кто-то может подумать, что в «Феррари» уже зашла речь о смене пилота. А возможно, что речь шла про то, что если Хэмилтон не улучшит ситуацию, то эта замена понадобится, и на этот случай «Феррари» эту замену нужно готовить. Ведь обе стороны могут прийти к выводу, что их союз не сработал и время пришло [Хэмилтону завершить карьеру].

Не думаю, что новым гонщиком «Феррари» может стать Макс Ферстаппен. Это может быть кто-то из молодых пилотов. При этом я видел одно интервью Карлоса Сайнса, в котором он не исключил возвращение в «Феррари» в будущем, когда ему задали этот вопрос.

А ведь Карлос просто блестяще справлялся с задачей и не уступал Шарлю Леклеру. И он еще достаточно молод. И он по-прежнему хорошо выступает, пусть в «Уильямсе » у него и возникли трудности. Но мы знаем, насколько он был хорош, когда выступал за «Феррари », – рассказал Херберт.

