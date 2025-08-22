  • Спортс
  • Тото Вольфф о шансах Хэмилтона на 8-й титул: «Если вы спрашиваете, хватает ли Льюису скорости – то да, хватает»
Тото Вольфф о шансах Хэмилтона на 8-й титул: «Если вы спрашиваете, хватает ли Льюису скорости – то да, хватает»

Хэмилтон еще способен выиграть 8-й титул – считает Вольфф.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф поделился мнением о шансах Льюиса Хэмилтона еще раз выиграть чемпионский титул до того, как британец закончит карьеру.

«Мне кажется, что если под управлением Льюиса окажется достаточно быстрая машина, в которой он будет чувствовать себя уверенно, и которая будет работать так, как ему хочется – тогда да.

Если же обратная связь машины будет не такой, как нравится Льюиса – как было в «Мерседесе» в последние годы, и как, судя по всему, пока происходит в «Феррари» – тогда вряд ли.

Но если вы спрашиваете, хватает ли Льюису по прежнему скорости [для завоевания титула] – то да, хватает», – рассказал Вольфф.

Фильм про «Ф-1» – самый кассовый в спорте и в карьере Питта. Как он перевернул индустрию?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
