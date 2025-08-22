  • Спортс
Макс Ферстаппен о ключевом преимуществе «Макларена»: «Их болид намного лучше работает с шинами»

Ферстаппен высказался о ключевом преимуществе «Макларена».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о том, какие особенности болида «Макларена» дают им решающее преимущество в борьбе с конкурентами в нынешнем сезоне.

«Можно с уверенностью сказать, что болид «Макларена» намного лучше работает с шинами, заметно дольше сохраняет их в рабочем состоянию.

Лучше всего это видно в дождевых условиях на промежуточных шинах, где фактор бережной работы с шинами проявляется еще сильнее, поскольку промежуточная резина более хрупкая в сравнении со сликами.

Промежуточные шины перегреваются намного быстрее сликов, и у «Макларена» данная проблема явно под контролем. И в то же время по скорости прохождения среднескоростных поворотов болид «Макларена», я бы сказал, заметно превосходит вообще все машины конкурентов.

То, как поворачивает их машина, как подвижно работает передняя ось, и при этом машина не теряет сцепление с трассой на задней оси – это нечто невероятное. И это то, к чему нужно стремиться нам», – рассказал Ферстаппен.

Пиастри – король стабильности «Ф-1». 40 гонок подряд в очках – как он это делает?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
