«Мы готовы к переговорам». Стефано Доменикали хотел бы вернуть Гран-при Германии в «Формулу-1»
Доменикали хотел бы возвращения Гран-при Германии.
Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали рассказал, что был бы рад возвращению Гран-при Германии в календарь чемпионата.
Последний раз Гран-при Германии проводился в 2019 году на «Хоккенхаймринге», после чего этап потерял место в «Ф-1».
«Вопрос денег в данном случае вторичен. В первую очередь нам нужно понять, с кем обсуждать возвращение Гран-при. Мы готовы к переговорам.
Германия — это Германия, ее место в «Формуле-1». Так что если кто-то проявит серьезный интерес [к организации Гран-при Германии], он найдет способ со мной связаться», – рассказал Доменикали.
