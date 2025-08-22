«Мы готовы к переговорам». Стефано Доменикали хотел бы вернуть Гран-при Германии в «Формулу-1»

Доменикали хотел бы возвращения Гран-при Германии.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали рассказал, что был бы рад возвращению Гран-при Германии в календарь чемпионата.

Последний раз Гран-при Германии проводился в 2019 году на «Хоккенхаймринге », после чего этап потерял место в «Ф-1».

«Вопрос денег в данном случае вторичен. В первую очередь нам нужно понять, с кем обсуждать возвращение Гран-при. Мы готовы к переговорам.

Германия — это Германия, ее место в «Формуле-1». Так что если кто-то проявит серьезный интерес [к организации Гран-при Германии ], он найдет способ со мной связаться», – рассказал Доменикали.

