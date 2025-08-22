  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джеймс Воулз о новом регламенте: «Сомневаюсь, что мы увидим такие же отрывы между производителями двигателей, как в 2014 году»
1

Джеймс Воулз о новом регламенте: «Сомневаюсь, что мы увидим такие же отрывы между производителями двигателей, как в 2014 году»

Воулз не ждет повторения 2014 года в следующем сезоне «Ф-1».

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз рассказал, что отношении следующего сезона, когда чемпионат перейдет на новый технический регламент, у него нет опасений повторения 2014 года и полного доминирования одной команды над конкурентами.

«Не думаю, что мы увидим такие же отрывы между производителями, как было в 2014 году. Я сомневаюсь, что там будут иметь место отрывы, хотя бы приблизительно такого же масштаба, как в прошлый раз.

И второй аргумент, на который хотелось бы обратить внимание – это то, что в большинстве чемпионатов действительно имело место доминирование за счет мощности двигателя. Но в последние три года [после заморозки дальнейшего развития моторов] это изменилось.

При этом есть следующий вопрос – сможет ли шасси [при новом регламенте] дать команде преимущество в полсекунды? Ответ – да, сможет, именно это мы видим сейчас. Есть много идей, которые могут быть реализованы в данной области. Сработают ли эти идеи – я не знаю, но мы будем делать все возможное, чтобы добиться успеха», – рассказал Воулз.

Фильм про «Ф-1» – самый кассовый в спорте и в карьере Питта. Как он перевернул индустрию?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
техника
logoДжеймс Воулз
logoФормула-1
logoУильямс
регламент
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Макс Ферстаппен о ключевом преимуществе «Макларена»: «Их болид намного лучше работает с шинами»
38 минут назад
Пиастри – лучший пилот «Ф-1» первой половины сезона-2025 по версии RaceFans, Норрис – 9-й, Хэмилтон – 14-й
4сегодня, 13:07
«Считаю, что время таких фигур, как Бриаторе, осталось в прошлом». Ральф Шумахер советует «Альпин» пригласить Хорнера
2сегодня, 12:26
«Мы готовы к переговорам». Стефано Доменикали хотел бы вернуть Гран-при Германии в «Формулу-1»
сегодня, 11:50
В случае возвращения в «Ф-1» с «Кадиллаком» Боттас потеряет 5 позиций на старте Гран-при Австралии 2026 года
8сегодня, 10:33
Тото Вольфф о шансах Хэмилтона на 8-й титул: «Если вы спрашиваете, хватает ли Льюису скорости – то да, хватает»
8сегодня, 08:36
«Кадиллак» хочет подписать контракты с Боттасом и Пересом (The Race)
12сегодня, 08:18
Шарль Леклер: «Вряд ли сейчас в чемпионате есть трассы, на которых «Феррари» будет фаворитом в борьбе с «Маклареном»
14вчера, 16:23
Тото Вольфф: «Боттас вне всяких сомнений заслуживает места в «Ф-1»
2вчера, 14:55
Жак Вильнев: «В эпоху Сенны и Проста в «Ф-1» каждый год выступало по пять гонщиков уровня Ферстаппена»
54вчера, 13:19
Ко всем новостям
Последние новости
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото
В Санкт-Петербурге завершился пятый этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
28 июля, 14:32Фото
Где смотреть Гран-при Венгрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
128 июля, 06:24