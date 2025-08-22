Джеймс Воулз о новом регламенте: «Сомневаюсь, что мы увидим такие же отрывы между производителями двигателей, как в 2014 году»

Воулз не ждет повторения 2014 года в следующем сезоне «Ф-1».

Руководитель «Уильямса » Джеймс Воулз рассказал, что отношении следующего сезона, когда чемпионат перейдет на новый технический регламент, у него нет опасений повторения 2014 года и полного доминирования одной команды над конкурентами.

«Не думаю, что мы увидим такие же отрывы между производителями, как было в 2014 году. Я сомневаюсь, что там будут иметь место отрывы, хотя бы приблизительно такого же масштаба, как в прошлый раз.

И второй аргумент, на который хотелось бы обратить внимание – это то, что в большинстве чемпионатов действительно имело место доминирование за счет мощности двигателя. Но в последние три года [после заморозки дальнейшего развития моторов] это изменилось.

При этом есть следующий вопрос – сможет ли шасси [при новом регламенте] дать команде преимущество в полсекунды? Ответ – да, сможет, именно это мы видим сейчас. Есть много идей, которые могут быть реализованы в данной области. Сработают ли эти идеи – я не знаю, но мы будем делать все возможное, чтобы добиться успеха», – рассказал Воулз.

