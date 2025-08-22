В случае возвращения в «Ф-1» с «Кадиллаком» Боттас потеряет 5 позиций на старте Гран-при Австралии 2026 года

При возвращении в «Ф-1» Боттасу придется отбыть штраф.

Резервный пилот «Мерседеса» Валттери Боттас , о переходе которого может быть объявлено в ближайшем будущем, должен будет отбыть штраф на первом Гран-при сезона.

Боттас был оштрафован потерей 5 позиций на старте следующей для себя гонки в «Формуле-1» за инцидент, произошедший на Гран-при Абу-Даби 2024 – причиной штрафа стало столкновение с Кевином Магнуссеном.

При этом, согласно не так давно внесенным в регламент поправкам, подобные штрафы нужно отбыть в течение 12 месяцев с момента вынесения вердикта. По прошествии данного периода времени штраф аннулируется. Таким образом, срок действия штрафа Боттаса по этим правилам должен был бы истечь 9 декабря 2025 года

Однако в ФИА официально подтвердили, что полученный штраф актуален до сих пор и Боттасу, в случае возвращения в «Ф-1» в составе «Кадиллака » или какой-то другой команды, придется отбыть его и потерять пять позиций на старте Гран-при Австралии , который откроет сезон-2026.

«По состоянию на данный момент штраф все еще актуален, поскольку в правилах не предусмотрен механизм, позволяющий задним числом изменить штраф, наложенный в соответствии с действовавшими на момент принятия решения правилам. Внесенные в регламент поправки направлены на то, чтобы избежать возникновения подобных аномальных ситуаций в будущем», – объяснил ситуацию представитель ФИА.

