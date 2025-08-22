Пиастри – лучший пилот «Ф-1» первой половины сезона-2025 по версии RaceFans, Норрис – 9-й, Хэмилтон – 14-й

Пиастри – лучший пилот первой половины сезона «Ф-1» по версии RaceFans.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри возглавил рейтинг RaceFans, который издание ежегодно составляет в середине сезона во время летнего перерыва в чемпионате.

В тройку лучших вместе с текущим лидером чемпионата вошли Джордж Расселл («Мерседес») и Макс Ферстаппен («Ред Булл»). В то же время напарник Пиастри Ландо Норрис занял лишь 9-ю позицию, а Льюис Хэмилтон, который проводит первый сезон в составе «Феррари», оказался 14-м.

Рейтинг первой половины сезона-2025 по версии RaceFans

1. Оскар Пиастри («Макларен»)

2. Джордж Расселл («Мерседес»)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Алекс Албон («Уильямс»)

6. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

7. Эстебан Окон («Хаас»)

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

9. Ландо Норрис («Макларен»)

10. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

11. Пьер Гасли («Альпин»)

12. Габриэл Бортолето («Заубер»)

13. Карлос Сайнс («Уильямс»)

14. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

15. Оливер Бермэн («Хаас»)

16. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

18. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

19. Юки Цунода («Ред Булл»)

20. Франко Колапинто («Альпин»)

