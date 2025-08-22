Оскар Пиастри: «Все знают историю соперничества Сенны и Проста. И у нас есть причине постараться не допустить подобных проблем»

Пиастри надеется не допускать конфронтаций с Норрисом.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал, что они с Ландо Норрисом оба понимают, как для команды и результатов важно сохранять в коллективе хорошую атмосферу, несмотря на упорное соперничество между напарниками в борьбе за титул.

По словам Пиастри, они не хотят допустить, чтобы их соперничество стало настолько же принципиальным, каким в прошлом было противостояние в «Макларене» Айртона Сенны и Алена Проста .

«Это совсем не обязательно. Все знают историю соперничества Сенны и Проста, в «Формуле-1» были и другие принципиальные соперничества, в других командах кроме «Макларена ».

И совсем не обязательно приводить подобные примеры, говоря о культуре и атмосфере, которая в данный момент царит в «Макларене». И мы [с Норрисом] оба все понимаем и хотим, чтобы эта машина и эта команда оставались на нынешнем уровне еще много лет.

И лучший способ, которым мы, гонщики, можем помочь «Макларену» сделать это – помимо быстрой езды по трассе, – это поддерживать в команде хорошую атмосферу, сохранять хороший настрой. Это важно для нас и в этом году, и в будущем.

Мы все видели примеры того, как все может пойти не так, и у нас точно есть причины постараться не допустить этого. И при этом мы с Норрисом вольны свободно бороться друг с другом на трассе с первой же гонки сезона», – рассказал Пиастри.

