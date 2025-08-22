На Гран-при Нидерландов ожидается дождь
Этап в Зандворте может пройти в дождь.
Предстоящий Гран-при Нидерландов на трассе «Зандворт» почти наверняка пройдет в дождевых условиях.
Согласно предварительному прогнозу, осадки ожидаются по ходу всех трех дней гоночного уик-энда.
Наилучшие погодные условия ожидаются в пятницу, хотя метеослужбы все равно ожидают выпадения примерно 5 мм осадков.
В то же время в субботу и в воскресенье ожидаются сильные дожди с сильными порывами ветра. В каждый из дней может выпасть до 11-12 мм осадков.
Фильм про «Ф-1» – самый кассовый в спорте и в карьере Питта. Как он перевернул индустрию?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости