  • Фернандо Алонсо о регламенте 2026 года: «Я лучше дождусь тестов за рулем реального болида»
Фернандо Алонсо о регламенте 2026 года: «Я лучше дождусь тестов за рулем реального болида»

Алонсо не спешит с выводами о болидах 2026 года.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что предпочитает дождаться возможности сесть за руль реального болида 2026 года, вместо того чтобы делать выводы на основе данных с симулятора.

Многие гонщики – в том числе напарник Алонсо Ланс Стролл, – попробовав поработать с моделями новых болидов на симуляторе, высказывали свои опасения относительно того, какой может стать «Формула-1» в следующем сезоне.

«Я провел всего один день на симуляторе, работая с моделью нового болида. Так что мне было трудно сделать какие-то выводы.

Так что я лучше еще немного подожду [делать выводы], а может вообще дождусь тестов за рулем реального болида, потому что порой бывает так, что на симуляторе у тебя складывается одно впечатление, а потом, оказавшись за рулем болида на трассе, ощущения могут быть совсем другими.

Да, новые болиды будут уступать в скорости нынешним. А гонщику всегда не очень нравится, когда тестируя машину он понимает, что она уступает в скорости его нынешней машине. Хотя потом мы берем напрокат машину мощностью в 12 л.с., и нам все нравится (смеется).

Когда вы все вместе находитесь на трассе, и ты понимаешь, что можешь бороться за победы в гонках, за чемпионат, все меняется. Так что да, если в следующем году твоя машина окажется быстрой [относительно конкурентов], тебе она точно понравится», – рассказал Алонсо.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1i.com
