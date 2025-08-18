Фернандо Алонсо о регламенте 2026 года: «Я лучше дождусь тестов за рулем реального болида»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что предпочитает дождаться возможности сесть за руль реального болида 2026 года, вместо того чтобы делать выводы на основе данных с симулятора.
Многие гонщики – в том числе напарник Алонсо Ланс Стролл, – попробовав поработать с моделями новых болидов на симуляторе, высказывали свои опасения относительно того, какой может стать «Формула-1» в следующем сезоне.
«Я провел всего один день на симуляторе, работая с моделью нового болида. Так что мне было трудно сделать какие-то выводы.
Так что я лучше еще немного подожду [делать выводы], а может вообще дождусь тестов за рулем реального болида, потому что порой бывает так, что на симуляторе у тебя складывается одно впечатление, а потом, оказавшись за рулем болида на трассе, ощущения могут быть совсем другими.
Да, новые болиды будут уступать в скорости нынешним. А гонщику всегда не очень нравится, когда тестируя машину он понимает, что она уступает в скорости его нынешней машине. Хотя потом мы берем напрокат машину мощностью в 12 л.с., и нам все нравится (смеется).
Когда вы все вместе находитесь на трассе, и ты понимаешь, что можешь бороться за победы в гонках, за чемпионат, все меняется. Так что да, если в следующем году твоя машина окажется быстрой [относительно конкурентов], тебе она точно понравится», – рассказал Алонсо.
