Себастьян Феттель о регламенте 2026 года: «Это капля в море, болиды нужно делать на 200 кг легче»

Феттель высказался о новом техническом регламенте «Ф-1».

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель рассказал, что в целом поддерживает переход на новый регламент и шаг в сторону электрификации болидов, но все равно видит несколько минусов:

«В отношении распределения энергии [процент использования электрической составляющей] изменения радуют. Но вот то, что энергия [от батареи] будет передаваться только на заднюю ось, игнорируя переднюю ось, мне кажется очень странным».

С осторожностью Феттель воспринимает и переход на синтетическое топлива ради сокращения выбросов:

«Проблема в том, что если в «Формуле-1» развернется типичная для серии гонка развития технологий, все это очень быстро может начать двигаться в неправильном направлении».

Также Феттелю не нравится ситуация с весом болидов, который, на его взгляд, был сокращен недостаточно сильно – в 2026 году минимально допустимый вес был снижен на 30 кг:

«Это лишь капля в море. Болиды все равно остаются слишком тяжелыми. Их нужно делать на 200 кг легче. Потому что это будет и экономить топливо, и улучшит сами гонки».

