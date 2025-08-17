  • Спортс
  • MotoGP. Гран-при Австрии. Маркес одержал 9-ю победу в сезоне, Альдегер – 2-й, Беццекки – 3-й
7

MotoGP. Гран-при Австрии. Маркес одержал 9-ю победу в сезоне, Альдегер – 2-й, Беццекки – 3-й

Марк Маркес выиграл Гран-при Австрии.

Для пилота «Дукати» и лидера сезона эта победа стала уже девятой в нынешнем чемпионате.

Маркес долгое время вел борьбу за победу с Марко Беццекки («Априлия»), находясь на второй позиции, а решающий обгон сумел совершить за 9 кругов до финиша.

В то время как за 5 кругов до финиша Беццекки уступил второе место пилоту «Грезини», новичку чемпионата Фермину Альдегеру. Итальянец же финишировал третьим.

MotoGP

Гран-при Австрии

«Ред Булл Ринг»

17 августа 2025 года

Гонка

1. Марк Маркес («Дукати») – 42.11,006

2. Фермин Альдегер («Грезини») +1,118

3. Марко Беццекки («Априлия») +3,426

4. Педро Акоста («КТМ») +6,864

5. Энеа Бсатианини («Тек 3») +8,731

6. Хоан Мир («Хонда») +10,132

7. Брэд Биндет («КТМ») +10,476

8. Франческо Баньяя («Дукати») +12,486

9. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +15,472

10. Алекс Маркес («Грезини») +15,537

11. Франко Морбиделли («ВР46») +16,185

12. Жоан Зарко («ЛЧР-Хонда») +16,241

13. Лука Марини («Хонда») +18,478

14. Аи Огура («Трэкхаус») +18,491

15. Фабио Куартараро («Ямаха») +25,256

16. Алекс Ринс («Ямаха») +30,316

17. Мигел Оливейра («Прамак») +34,008

18. Джек Миллер («Прамак») +37,478

Сошли:

Фабио ди Джанантонио («ВР46»)

Хорхе Мартин («Априлия»)

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: официальный сайт MotoGP
