MotoGP. Гран-при Австрии. Маркес одержал 9-ю победу в сезоне, Альдегер – 2-й, Беццекки – 3-й
Марк Маркес выиграл Гран-при Австрии.
Для пилота «Дукати» и лидера сезона эта победа стала уже девятой в нынешнем чемпионате.
Маркес долгое время вел борьбу за победу с Марко Беццекки («Априлия»), находясь на второй позиции, а решающий обгон сумел совершить за 9 кругов до финиша.
В то время как за 5 кругов до финиша Беццекки уступил второе место пилоту «Грезини», новичку чемпионата Фермину Альдегеру. Итальянец же финишировал третьим.
MotoGP
Гран-при Австрии
«Ред Булл Ринг»
17 августа 2025 года
Гонка
1. Марк Маркес («Дукати») – 42.11,006
2. Фермин Альдегер («Грезини») +1,118
3. Марко Беццекки («Априлия») +3,426
4. Педро Акоста («КТМ») +6,864
5. Энеа Бсатианини («Тек 3») +8,731
6. Хоан Мир («Хонда») +10,132
7. Брэд Биндет («КТМ») +10,476
8. Франческо Баньяя («Дукати») +12,486
9. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +15,472
10. Алекс Маркес («Грезини») +15,537
11. Франко Морбиделли («ВР46») +16,185
12. Жоан Зарко («ЛЧР-Хонда») +16,241
13. Лука Марини («Хонда») +18,478
14. Аи Огура («Трэкхаус») +18,491
15. Фабио Куартараро («Ямаха») +25,256
16. Алекс Ринс («Ямаха») +30,316
17. Мигел Оливейра («Прамак») +34,008
18. Джек Миллер («Прамак») +37,478
Сошли:
Фабио ди Джанантонио («ВР46»)
Хорхе Мартин («Априлия»)