Фернандо Алонсо дал совет Колапинто: «Ты должен показывать сто процентов своих возможностей даже зная, что не сможешь победить»

Алонсо дал совет Колапинто.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо рассказал, какого подхода должен придерживаться гонщик, чтобы не поддаваться чувству разочарования от отсутствия хороших результатов.

«Безусловно, конкуренция в «Формуле-1» очень высока, но поэтому она и является элитным видом спорта. Ты должен быть готов каждый день демонстрировать свои лучшие выступления. А когда этого не происходит – ты должен быть готов слышать критику в свой адрес и стараться стать лучше.

Хотя в «Формуле-1» гонщики постоянно получают огромную поддержку от команд, инженеров, технологических возможностей и так далее. Так что «Ф-1» – далеко не худшее место для того, чтобы стараться прогрессировать и становиться лучше.

У каждого свой стиль пилотажа, своя техника управления болидом, и так далее. И все мы хотим побеждать. А если ты попадаешь в «Формуле-1», то значит у тебя получалось побеждать – в картинге, в юниорских сериях, – за счет чего ты и получаешь возможности идти дальше. А попадая в «Ф-1» ты понимаешь, что обычно тут побеждает только один парень на протяжении 5-6 лет, потому что команда доминирует в чемпионате.

Так что это единственная вещь, с которой тебе нужно справляться – контролировать свои ожидания и стараться не расстраиваться. Ты должен показывать сто процентов своих возможностей даже зная, что ты не сможешь победить», – рассказал Алонсо.

Как дела у всех гонщиков «Ф-1» перед летним перерывом? Суперкоротко!