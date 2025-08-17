Фернандо Алонсо дал совет Колапинто: «Ты должен показывать сто процентов своих возможностей даже зная, что не сможешь победить»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, какого подхода должен придерживаться гонщик, чтобы не поддаваться чувству разочарования от отсутствия хороших результатов.
«Безусловно, конкуренция в «Формуле-1» очень высока, но поэтому она и является элитным видом спорта. Ты должен быть готов каждый день демонстрировать свои лучшие выступления. А когда этого не происходит – ты должен быть готов слышать критику в свой адрес и стараться стать лучше.
Хотя в «Формуле-1» гонщики постоянно получают огромную поддержку от команд, инженеров, технологических возможностей и так далее. Так что «Ф-1» – далеко не худшее место для того, чтобы стараться прогрессировать и становиться лучше.
У каждого свой стиль пилотажа, своя техника управления болидом, и так далее. И все мы хотим побеждать. А если ты попадаешь в «Формуле-1», то значит у тебя получалось побеждать – в картинге, в юниорских сериях, – за счет чего ты и получаешь возможности идти дальше. А попадая в «Ф-1» ты понимаешь, что обычно тут побеждает только один парень на протяжении 5-6 лет, потому что команда доминирует в чемпионате.
Так что это единственная вещь, с которой тебе нужно справляться – контролировать свои ожидания и стараться не расстраиваться. Ты должен показывать сто процентов своих возможностей даже зная, что ты не сможешь победить», – рассказал Алонсо.
