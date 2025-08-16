Оскар Пиастри выделил победы в Бахрейне и Барселоне: «Выберу их с точки зрения уровня выступлений, который я показал»

Пиастри назвал победы в Бахрейне и Барселоне лучшими в карьере.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри , оценивая свои выступления в нынешнем сезоне, среди победных Гран-при выделил гонки в Барселоне и Бахрейне , поскольку там он смотрелся наиболее убедительно.

«Это было здорово. Во-первых, далеко не каждому гонщику в карьере вообще представляется возможность выиграть гонку. Так что я очень рад возможности бороться за победы в Гран-при каждую неделю. Мне кажется, что в первые два сезона я старался развивать свои сильные стороны, и что в этом году все началось складываться воедино.

Что касается любимых побед, то мне кажется, что я очень сильно провел гоночный уик-энд в Бахрейне – от начала и до конца. Я сильно смотрелся в квалификации, а потом в гонке.

В похожем ключе прошел гоночный уик-энд в Барселоне. Так что я выберу два этих победных Гран-при просто с точки зрения уровня выступлений, который я показал.

В то же время наиболее эмоциональной была победа в Майами – просто потому, что успех пришел очень неожиданно. Та гонка получилась классной», – рассказал Пиастри.

Как дела у всех гонщиков «Ф-1» перед летним перерывом? Суперкоротко!