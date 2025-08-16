Риккардо попал в аварию во время поездки на мотоцикле в Австралии
Риккардо попал в аварию.
Бывший пилот «Формулы-1» Даниэль Риккардо получил травму ключицы, упав с мотоцикла для езды по бездорожью. Инцидент произошел в штате Квинсленд в Австралии.
Риккардо ехал через тропический лес Дэйнтри, и в результате падения с мотоцикла получил травму ключицы.
Сообщается, что Риккардо уже побывал в больнице и жизни гонщика ничего не угрожает.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
