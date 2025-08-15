Зак Браун: «Нам не кажется, что между Норрисом и Пиастри растет напряжение. В «Макларене» не чувствуют обеспокоенности»

Браун доволен борьбой Норриса и Пиастри за титул.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун рассказал, что команда по-прежнему не намерена вмешиваться в борьбу Ландо Норриса и Оскара Пиастри за победу в чемпионате. И что «Макларен» не планирует применять командную тактику, делая ставку на одного пилота.

«Мы наслаждаемся этой борьбой. В душе мы все гонщики, так что мы с радостью и волнением наблюдаем за их борьбой на трассе на протяжении вот уже нескольких Гран-при подряд. И в наших действиях ничего не меняется.

Нам не кажется, что между гонщиками «Макларена» растет напряжение или что-то подобное. Мы понимаем, что на кону стоит очень многое, но все настроены позитивно и мы наслаждаемся этим моментом. Мы не чувствует страха или обеспокоенности.

Мы знаем, что борьба будет жесткой, но у наших гонщиков прекрасные взаимоотношения, мы всегда действуем открыто и прозрачно. Так что я не вижу причин, по которым это эпическое противостояние не могло бы продолжаться до самого конца сезона. И пусть победит сильнейший.

Надеюсь, что титул действительно разыграют два наших пилота. При этом до конца сезона остается еще достаточно много гонок, и мы не можем позволить себе абсолютную уверенность в том, что в эту борьбу не вмешается кто-то еще. Надеюсь, что после еще пары дублей ситуация изменится, но пока до конца остается еще много гонок», – рассказал Браун.

В «Ф-1» еще свободно 8 машин на следующий сезон. Кто же их займет?