  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Зак Браун: «Нам не кажется, что между Норрисом и Пиастри растет напряжение. В «Макларене» не чувствуют обеспокоенности»
0

Зак Браун: «Нам не кажется, что между Норрисом и Пиастри растет напряжение. В «Макларене» не чувствуют обеспокоенности»

Браун доволен борьбой Норриса и Пиастри за титул.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, что команда по-прежнему не намерена вмешиваться в борьбу Ландо Норриса и Оскара Пиастри за победу в чемпионате. И что «Макларен» не планирует применять командную тактику, делая ставку на одного пилота.

«Мы наслаждаемся этой борьбой. В душе мы все гонщики, так что мы с радостью и волнением наблюдаем за их борьбой на трассе на протяжении вот уже нескольких Гран-при подряд. И в наших действиях ничего не меняется.

Нам не кажется, что между гонщиками «Макларена» растет напряжение или что-то подобное. Мы понимаем, что на кону стоит очень многое, но все настроены позитивно и мы наслаждаемся этим моментом. Мы не чувствует страха или обеспокоенности.

Мы знаем, что борьба будет жесткой, но у наших гонщиков прекрасные взаимоотношения, мы всегда действуем открыто и прозрачно. Так что я не вижу причин, по которым это эпическое противостояние не могло бы продолжаться до самого конца сезона. И пусть победит сильнейший.

Надеюсь, что титул действительно разыграют два наших пилота. При этом до конца сезона остается еще достаточно много гонок, и мы не можем позволить себе абсолютную уверенность в том, что в эту борьбу не вмешается кто-то еще. Надеюсь, что после еще пары дублей ситуация изменится, но пока до конца остается еще много гонок», – рассказал Браун.

В «Ф-1» еще свободно 8 машин на следующий сезон. Кто же их займет?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoЗак Браун
logoЛандо Норрис
logoМакларен
logoОскар Пиастри
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Джордж Расселл: «Антонелли продолжает прогрессировать, а люди смотрят лишь на результат»
23 минуты назад
Директор автодрома «Спа»: «Существует вероятность, что Гран-при Бельгии в 2028 и 2030 году все-таки состоится»
2сегодня, 11:04
Ральф Шумахер: «Считаю Норриса и Пиастри гонщиками одного уровня – судьбу титула могут решить один сход или ошибка»
сегодня, 10:35
«Вольфф мог предложить Максу половину от прошлогодней суммы». Хуан-Пабло Монтойя – о решении Ферстаппена остаться в «Ред Булл»
5сегодня, 10:06
Экс-механик «Феррари» Чигарини: «Не удивлюсь, если Хэмилтон обратиться к Феттелю за советом в попытках выпутаться из сложившейся ситуации»
22сегодня, 08:43
Власти Португалии готовятся к проведению Гран-при «Ф-1» с 2027 года
1сегодня, 08:07
Экклстоун о переговорах по Гран-при Венгрии: «Люди из КГБ хотели убедиться, что «Ф-1» не навредит коммунистическому режиму»
10вчера, 17:39
Сарджент проведет 2 этапа в IMSA после года без гонок
1вчера, 17:00
Экс-пилот «Ф-1» Блекемолен: «О Норрисе иногда думаешь: «Это не уровень чемпиона мира»
22вчера, 16:42
Джордж Расселл: «Мог бы надеяться на 1 год из 7 в борьбе за титул, то же касается Леклера. Но Норрис также не сражался 5 лет»
11вчера, 15:16
Ко всем новостям
Последние новости
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
11 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото
В Санкт-Петербурге завершился пятый этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
28 июля, 14:32Фото
Где смотреть Гран-при Венгрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
128 июля, 06:24
Пятый этап RDS Open пройдет в рамках фестиваля GARAGE FEST на «Игора Драйв»
22 июля, 10:55Фото
Дамир Идиятулин одержал абсолютную победу на четвертом этапе RDS GP
21 июля, 10:45Фото