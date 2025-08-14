  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Экс-пилот «Ф-1» Блекемолен: «О Норрисе иногда думаешь: «Это не уровень чемпиона мира»
2

Экс-пилот «Ф-1» Блекемолен: «О Норрисе иногда думаешь: «Это не уровень чемпиона мира»

Блекемолен поставил Пиастри выше Норриса и раскритиковал британца.

Бывший гонщик «Формулы-1» Михаэль Блекемолен высказался о фаворите в борьбе за титул между напарниками по «Макларену» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом.

«Думаю, все же Пиастри. Если он не допускает ошибок, то зачастую оказывается чуть быстрее. Мы видели это в последней гонке [в Венгрии]. Он догонял.

У Норриса бывают очень хорошие уик-энды, однако иногда он делает такие вещи, что думаешь: «Это не уровень чемпиона мира».

Норрис порой попадает в небольшие аварии, и Пиастри просто чуть быстрее. Часто речь идет о десятой доле секунды, но на длинной дистанции именно ее может не хватить, чтобы набрать больше очков во второй половине сезона», – заключил Блекемолен.

Нико Росберг: «Судьба титула решится в голове Норриса»

Зак Браун: «Обсудим с Пиастри и Норрисом, как «Макларену» вести себя в случае титула одного из гонщиков»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoФормула-1
logoМакларен
logoОскар Пиастри
Гран-при Венгрии
logoЛандо Норрис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Сарджент проведет 2 этапа в IMSA после года без гонок
5 минут назад
Джордж Расселл: «Мог бы надеяться на 1 год из 7 в борьбе за титул, то же касается Леклера. Но Норрис также не сражался 5 лет»
6сегодня, 15:16
Хэмилтон стал 14-м в рейтинге пилотов RaceFans по итогам 1-й половины сезона-2025
2сегодня, 14:45
Хорнер формально исключен из руководства «Ред Булл». Кристиан числился директором трех организаций после увольнения
6сегодня, 13:50
Экклстоун о попытке провести Гран-при СССР: «Хотел, чтобы болиды «Ф-1» проезжали через Красную площадь. Россия была важной частью мира»
7сегодня, 13:26
Том Коронель: «Лишь «Феррари» способна выкупить контракт Ферстаппена, но туда переходят, чтобы поставить галочку»
3сегодня, 12:42
«Макларен» выставит на аукцион будущие болиды «Ф-1», «Индикара» и WEC в конце 2025 года
9сегодня, 10:55
Владимир Башмаков: «Касательно слухов о Сардженте в «Кадиллаке». А почему нет? Логан хороший пилот»
9сегодня, 10:18
Питер Уиндзор: «Алонсо выигрывал бы каждый Гран-при, если бы все выступали на поврежденных машинах»
11сегодня, 09:36
Николас Томбасис: «Не считаю, что в 2026-м у одного моториста будет существенное преимущество, как в 2014-м»
сегодня, 09:10
Ко всем новостям
Последние новости
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
11 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото
В Санкт-Петербурге завершился пятый этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
28 июля, 14:32Фото
Где смотреть Гран-при Венгрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
128 июля, 06:24
Пятый этап RDS Open пройдет в рамках фестиваля GARAGE FEST на «Игора Драйв»
22 июля, 10:55Фото
Дамир Идиятулин одержал абсолютную победу на четвертом этапе RDS GP
21 июля, 10:45Фото