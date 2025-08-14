Экс-пилот «Ф-1» Блекемолен: «О Норрисе иногда думаешь: «Это не уровень чемпиона мира»

Блекемолен поставил Пиастри выше Норриса и раскритиковал британца.

Бывший гонщик «Формулы-1» Михаэль Блекемолен высказался о фаворите в борьбе за титул между напарниками по «Макларену» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом .

«Думаю, все же Пиастри. Если он не допускает ошибок, то зачастую оказывается чуть быстрее. Мы видели это в последней гонке [в Венгрии ]. Он догонял.

У Норриса бывают очень хорошие уик-энды, однако иногда он делает такие вещи, что думаешь: «Это не уровень чемпиона мира».

Норрис порой попадает в небольшие аварии, и Пиастри просто чуть быстрее. Часто речь идет о десятой доле секунды, но на длинной дистанции именно ее может не хватить, чтобы набрать больше очков во второй половине сезона», – заключил Блекемолен.

