Нико Росберг: «Судьба титула решится в голове Норриса»

Росберг назвал ключевой фактор в борьбе за титул «Ф-1».

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг проанализировал битву напарников по «Макларену» Оскара Пиастри и Ландо Норриса.

«Больше нельзя утверждать, что Ландо чуточку быстрее. В какой-то момент надо перестать так говорить, ведь оснований уже нет. Оскар всегда был крайне быстрым, и я рассматриваю их как равных по скорости пилотов.

Судьба титула решится в голове Ландо. К сожалению, только так я могу это выразить. Вопрос в том, насколько стабильным будет Ландо. Я знаю, что он работает над этим, блокирует социальные сети и тому подобные вещи.

Оскар невероятно силен. Он меня удивил: мы все знали, что он отличный гонщик, однако в прошлом году у Ландо все еще было преимущество. В этом году Оскар выступает потрясающе стабильно, сильно и показывает скорость.

Слабостей нет. Какие у него слабые стороны? Их не осталось, и это должно немного пугать Ландо, у которого недостатки есть», – отметил эксперт.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
