Джордж Расселл: «Мог бы надеяться на 1 год из 7 в борьбе за титул, то же касается Леклера. Но Норрис также не сражался 5 лет»

Расселл упомянул Леклера и Норриса, рассуждая о потенциальном чемпионстве.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл высказался о коллегах по «Формуле-1» в свете борьбы за титул и привел в пример Михаэля Шумахера .

«Безусловно, сейчас я как никогда голоден до результата.

На седьмой сезон я мог бы надеяться хотя бы на один год в борьбе за титул. Когда я присоединился к «Мерседесу», мы думали, что каждый год будет годом битвы за чемпионство. К сожалению, сложилось по-другому.

То же касается Шарля [Леклера ]. Но никто не мог два года назад предсказать, что «Макларен » совершит такой скачок. Ландо [Норрис ] провел пять лет в команде и также не сражался [за титул]. Поэтому надо просто принять, что такова природа «Ф-1». Так происходило всегда.

И посмотрите на Михаэля Шумахера: он выиграл титул с «Феррари» на пятый год, когда ему было за 30. Мне 27, время еще есть», – подчеркнул британец.

