  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Том Коронель: «Лишь «Феррари» способна выкупить контракт Ферстаппена, но туда переходят, чтобы поставить галочку»
2

Том Коронель: «Лишь «Феррари» способна выкупить контракт Ферстаппена, но туда переходят, чтобы поставить галочку»

Коронель видит Ферстаппена в «Ред Булл» в ближайшие годы.

Нидерландский гонщик и эксперт Том Коронель предположил, что Макс Ферстаппен полностью отработает контракт с «Ред Булл», который действует до 2028 года.

«Лишь одна команда способна выкупить это соглашение – «Феррари». Ни один другой коллектив не может это сделать.

«Астон Мартин»? Это был бы переход на короткий срок, и исключительно ради того, чтобы раскрутить акции и команду «Ф-1».

В «Феррари» переходят просто ради того, чтобы поставить галочку. Нет, я на самом деле считаю, что он просто доработает контракт. Вот почему я всегда говорил, что он останется в «Ред Булл», – порассуждал Коронель.

Эксперт призвал не верить историям о Ферстаппене и «Мерседесе»:

«Все ведутся на шумиху. Но пока клиентская команда обыгрывает «Мерседес», нельзя переходить в «Мерседес». В «Макларен» можно перейти с закрытыми глазами, но не в коллектив, который находится позади, пока его клиент выигрывает гонки.

Мое гоночное сердце всегда подсказывало, что Макс останется в «Ред Булл», ведь для него это лучшее место. Скажем так, это лучший из не очень привлекательных вариантов».

Ферстаппен посетил яхту босса «Мерседеса» у берегов Сардинии. Макса связывали с переходом в команду Вольффа

Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен получит многолетний контракт с «Мерседесом» в 2027-м, если команда выйдет в лидеры»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
возможные переходы
logoАстон Мартин
logoФормула-1
logoРед Булл
Том Коронель
logoФеррари
logoМакларен
logoМакс Ферстаппен
logoМерседес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Хорнер формально исключен из руководства «Ред Булл». Кристиан числился директором трех организаций после увольнения
16 минут назад
Экклстоун о попытке провести Гран-при СССР: «Хотел, чтобы болиды «Ф-1» проезжали через Красную площадь. Россия была важной частью мира»
430 минут назад
«Макларен» выставит на аукцион будущие болиды «Ф-1», «Индикара» и WEC в конце 2025 года
9сегодня, 10:55
Владимир Башмаков: «Касательно слухов о Сардженте в «Кадиллаке». А почему нет? Логан хороший пилот»
7сегодня, 10:18
Питер Уиндзор: «Алонсо выигрывал бы каждый Гран-при, если бы все выступали на поврежденных машинах»
9сегодня, 09:36
Николас Томбасис: «Не считаю, что в 2026-м у одного моториста будет существенное преимущество, как в 2014-м»
сегодня, 09:10
Эндрю Шовлин о трудностях Антонелли: «Во многом это проблема команды, «Мерседес» должен помочь Кими»
1сегодня, 08:31
Ральф Шумахер: «Лоренс Стролл должен уволить Ланса, если хочет завоевать титул. Проигрыш Алонсо 0:27 в квалификациях говорит сам за себя»
37вчера, 17:49
Пиастри – лучший гонщик 1-й половины сезона по версии The Athletic, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 4-й, Хэмилтон не попал в топ-10
7вчера, 17:17
Берни Экклстоун: «Не уверен, что приглашение Хэмилтона – верное решение «Феррари», Льюис ведет политические игры»
5вчера, 16:18
Ко всем новостям
Последние новости
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
11 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото
В Санкт-Петербурге завершился пятый этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
28 июля, 14:32Фото
Где смотреть Гран-при Венгрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
128 июля, 06:24
Пятый этап RDS Open пройдет в рамках фестиваля GARAGE FEST на «Игора Драйв»
22 июля, 10:55Фото
Дамир Идиятулин одержал абсолютную победу на четвертом этапе RDS GP
21 июля, 10:45Фото