Том Коронель: «Лишь «Феррари» способна выкупить контракт Ферстаппена, но туда переходят, чтобы поставить галочку»

Коронель видит Ферстаппена в «Ред Булл» в ближайшие годы.

Нидерландский гонщик и эксперт Том Коронель предположил, что Макс Ферстаппен полностью отработает контракт с «Ред Булл», который действует до 2028 года.

«Лишь одна команда способна выкупить это соглашение – «Феррари». Ни один другой коллектив не может это сделать.

«Астон Мартин »? Это был бы переход на короткий срок, и исключительно ради того, чтобы раскрутить акции и команду «Ф-1».

В «Феррари » переходят просто ради того, чтобы поставить галочку. Нет, я на самом деле считаю, что он просто доработает контракт. Вот почему я всегда говорил, что он останется в «Ред Булл», – порассуждал Коронель.

Эксперт призвал не верить историям о Ферстаппене и «Мерседесе»:

«Все ведутся на шумиху. Но пока клиентская команда обыгрывает «Мерседес», нельзя переходить в «Мерседес». В «Макларен » можно перейти с закрытыми глазами, но не в коллектив, который находится позади, пока его клиент выигрывает гонки.

Мое гоночное сердце всегда подсказывало, что Макс останется в «Ред Булл», ведь для него это лучшее место. Скажем так, это лучший из не очень привлекательных вариантов».

