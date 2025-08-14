1

Хэмилтон стал 14-м в рейтинге пилотов RaceFans по итогам 1-й половины сезона-2025

Хэмилтона признали одним из худших гонщиков 2025-го на данный момент.

Издание RaceFans назвало пилотов, которые заняли последние места в рейтинге по итогам первой половины сезона-2025.

Льюис Хэмилтон, перешедший из «Мерседеса» в «Феррари», расположился на 14-й строчке.

«Старт Хэмилтона в «Феррари» не стал абсолютной катастрофой, как описывают некоторые. Он сразу же за Леклером в личном зачете, и до Венгрии привозил болид в топ-10 на каждом Гран-при.

Но какие бы трудности он ни ожидал, Хэмилтон должен испытывать глубокое разочарование от того, что не удается показать большего», – пояснил портал.

Ниже семикратного чемпиона оказались лишь Оливер БермэнХаас»), Андреа Кими Антонелли («Мерседес»), Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»), Ланс Стролл («Астон Мартин»), Юки Цунода («Ред Булл»), Франко Колапинто и Джек Дуэн (оба – «Альпин»). Журналисты пока не сообщили, кто занял позиции с первой по 13-ю.

Пиастри – лучший гонщик 1-й половины сезона по версии The Athletic, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 4-й, Хэмилтон не попал в топ-10

Ферстаппен – лучший пилот 1-й половины 2025-го по версии Sky Sports, Пиастри на равных с Расселлом и Леклером

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
