  • Пиастри – лучший гонщик 1-й половины сезона по версии The Athletic, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 4-й, Хэмилтон не попал в топ-10
2

Пиастри – лучший гонщик 1-й половины сезона по версии The Athletic, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 4-й, Хэмилтон не попал в топ-10

Пиастри возглавил рейтинг The Athletic, Хэмилтон вне десятки.

Издание определило топ-10 сильнейших пилотов первой половины сезона-2025 «Формулы-1».

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри опередил соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена, третьим стал лидер «Мерседеса» Джордж Расселл, четвертым – еще один пилот «Макларена» Ландо Норрис. Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон не вошел в десятку.

Рейтинг пилотов «Формулы-1» в первой половине сезона-2025 (The Athletic)

1. Оскар Пиастри («Макларен»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Джордж Расселл («Мерседес»)

4. Ландо Норрис («Макларен»)

5. Шарль Леклер («Феррари»)

6. Алекс Албон («Уильямс»)

7. Пьер Гасли («Альпин»)

8. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

10. Габриэл Бортолето («Заубер»)

Пиастри – лучший пилот 1-й половины 2025-го по версии The Race, Ферстаппен – 3-й, Норрис – 5-й, Хэмилтон – 11-й

Ферстаппен – лучший пилот 1-й половины 2025-го по версии Sky Sports, Пиастри на равных с Расселлом и Леклером

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Athletic
