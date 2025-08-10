Пиастри – лучший пилот первой половины 2025-го по версии The Race, Ферстаппен – 3-й, Норрис – 5-й, Хэмилтон – 11-й

Ферстаппен уступил Пиастри и Расселлу в рейтинге The Race.

Эксперт издания Эдд Строу после каждого Гран-при располагал гонщиков «Формулы-1» от лучшего к худшему с учетом выступлений по ходу всего этапа. The Race посчитало средние позиции спортсменов в рейтингах и вывело топ по итогам первой половины сезона.

Лидер чемпионата Оскар Пиастри из «Макларена » занял первое место, лидер «Мерседеса » Джордж Расселл опередил пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена в борьбе за вторую строчку, а Шарль Леклер («Феррари») и Ландо Норрис («Макларен») замкнули топ-5.

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон не попал в десятку сильнейших, а худшими стали представители «Альпин» Джек Дуэн и Франко Колапинто.

Рейтинг гонщиков «Формулы-1» по итогам первой половины сезона-2025 (The Race)

1. Оскар Пиастри («Макларен»)

2. Джордж Расселл («Мерседес»)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Ландо Норрис («Макларен»)

6. Алекс Албон («Уильямс»)

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

8. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

9. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

10. Пьер Гасли («Альпин»)

11. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

12. Габриэл Бортолето («Заубер»)

13. Оливер Бермэн («Хаас»)

14. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

15. Эстебан Окон («Хаас»)

16. Карлос Сайнс («Уильямс»)

17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

18. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

19. Юки Цунода («Ред Булл»)

20. Джек Дуэн («Альпин»)

21. Франко Колапинто («Альпин»)

Ферстаппен – лучший пилот 1-й половины 2025-го по версии Sky Sports, Пиастри на равных с Расселлом и Леклером

Переход Аджара – лучший в 2025-м по версии PlanetF1, Хэмилтона – 5-й, Цуноды – 10-й