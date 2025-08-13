  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Шарль Леклер: «Ясно представляю успех «Феррари» со мной за рулем. Скудерия слишком давно не выигрывала титул»
9

Шарль Леклер: «Ясно представляю успех «Феррари» со мной за рулем. Скудерия слишком давно не выигрывала титул»

Леклер поделился мечтами о титуле в «Феррари» и новом шансе в 2026-м.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о смене моторного и технического регламентов в следующем сезоне.

«Я смотрю на новые технические правила как на возможность. Я действительно надеюсь на то, что это может стать началом новой главы, особенно с учетом того, что Скудерия «Феррари» слишком давно не выигрывала титул.

Надеюсь, этот момент скоро настанет – со мной за рулем. Я и правда на это надеюсь. В команде упорно трудятся, чтобы добиться успеха, и я ясно его представляю. Неизвестно, справимся ли мы – знаю лишь, что мы выложимся по полной, как делаем всегда», – заявил монегаск.

Дэймон Хилл: «Леклеру слишком комфортно в «Феррари», возможно»

Главная командная дуэль «Ф-1» – «Феррари» против «Мерседеса». Кто фаворит в битве за титул вице-чемпиона?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosprint.it
logoФормула-1
logoШарль Леклер
logoФеррари
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ферстаппен посетил яхту босса «Мерседеса» у берегов Сардинии. Макса связывали с переходом в команду Вольффа
12сегодня, 14:13Фото
Берни Экклстоун: «У «Ред Булл» не было плана Б на случай проблем с Хорнером или Ферстаппеном»
сегодня, 13:50
Экс-пилот «Ф-1» Даннер: «Убежден, Леклер спрашивал себя: «Боже мой, что я делаю в «Феррари»?» Но альтернатив нет»
1сегодня, 13:07
Нико Росберг: «Судьба титула решится в голове Норриса»
1сегодня, 12:31
Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос допустил переход Хорнера в «Альпин»: «Лишь там можно стать совладельцем»
4сегодня, 11:03
Жак Вильнев: «Росберг сдался через минуту после победы, у Нико не было никакой страсти к гонкам»
15сегодня, 10:25
Зак Браун: «Ф-1» всегда будет центром вселенной «Макларена»
сегодня, 09:41
«Формула-1» с Брэдом Питтом стала самым кассовым спортивным фильмом
4сегодня, 09:18
Лиам Лоусон: «Согласился на риск с настройками в «Ред Булл», а затем результат использовали, чтобы меня выгнать»
6сегодня, 09:08
Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен получит многолетний контракт с «Мерседесом» в 2027-м, если команда выйдет в лидеры»
12сегодня, 08:30
Ко всем новостям
Последние новости
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
вчера, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
11 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото
В Санкт-Петербурге завершился пятый этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
28 июля, 14:32Фото
Где смотреть Гран-при Венгрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
128 июля, 06:24
Пятый этап RDS Open пройдет в рамках фестиваля GARAGE FEST на «Игора Драйв»
22 июля, 10:55Фото
Дамир Идиятулин одержал абсолютную победу на четвертом этапе RDS GP
21 июля, 10:45Фото