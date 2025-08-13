Шарль Леклер: «Ясно представляю успех «Феррари» со мной за рулем. Скудерия слишком давно не выигрывала титул»
Леклер поделился мечтами о титуле в «Феррари» и новом шансе в 2026-м.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о смене моторного и технического регламентов в следующем сезоне.
«Я смотрю на новые технические правила как на возможность. Я действительно надеюсь на то, что это может стать началом новой главы, особенно с учетом того, что Скудерия «Феррари» слишком давно не выигрывала титул.
Надеюсь, этот момент скоро настанет – со мной за рулем. Я и правда на это надеюсь. В команде упорно трудятся, чтобы добиться успеха, и я ясно его представляю. Неизвестно, справимся ли мы – знаю лишь, что мы выложимся по полной, как делаем всегда», – заявил монегаск.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosprint.it
