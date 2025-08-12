Дэймон Хилл: «Леклеру слишком комфортно в «Феррари», возможно»

Хилл высказал неожиданное предположение о Леклере.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл поделился вердиктом о лидере «Феррари» Шарле Леклере .

«Шарль Леклер – суперталантливый, супербыстрый пилот.

Но, возможно, ему слишком комфортно в «Феррари», – заявил британец в интервью The Guardian.

Лео Туррини: «Хэмилтон купился на байку, что Леклер не лучше Сайнса, и на прочую чепуху»

Фредерик Вассер о реакции Леклера на проблемы: «Шарль никогда не сдается, подгоняет «Феррари» и себя, с Хэмилтоном сильное сотрудничество»