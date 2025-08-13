Берни Экклстоун: «У «Ред Булл» не было плана Б на случай проблем с Хорнером или Ферстаппеном»

Экклстоун критически оценил подход «Ред Булл», который стал причиной кризиса.

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун высказался о чрезмерной роли, которую в «Ред Булл» играли экс-босс команды Кристиан Хорнер и главная звезда Макс Ферстаппен .

«Похоже на брак, который завершился разводом.

После смерти Диди Матешица у людей в [компании] «Ред Булл» были идеи по поводу управления и стратегии команды, и это не пошло на пользу Кристиану.

Он очень здорово работал, но рассматривался как человек, у которого нет настоящего второго номера – как у Макса Ферстаппена.

Тяжело критиковать того, кто выигрывал гонки и титулы, однако не было плана Б на случай проблем с Кристианом или Максом.

Это чревато серьезными последствиями. Хорошо, когда в команде два более или менее равных гонщика, как у «Макларена » сегодня. Это работает, если есть возможность предоставить абсолютно одинаковую технику обоим», – сказал британец.

