Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос допустил переход Хорнера в «Альпин»: «Лишь там можно стать совладельцем»

Дорнбос высказался о реалистичном варианте в «Ф-1» для Хорнера.

Бывший гонщик «Формулы-1» Роберт Дорнбос напомнил, что возраст позволяет экс-руководителю «Ред Булл» Кристиану Хорнеру заняться новым большим проектом в «Формуле-1».

«Нельзя забывать, что он очень молод. У него 20-летний опыт, но ему всего 51. 20 лет опыта в качестве босса команды «Формулы-1» и исполнительного директора одного из главных брендов мира – как в автомобильном мире, так и в сфере маркетинга. Успехи говорят сами за себя.

[Роль совладельца –] единственное, чего ему не хватало. То, что есть у Лоренса Стролла [в «Астон Мартин »] или Тото Вольффа [в «Мерседесе »]. И ему тоже хочется стать совладельцем.

Если пройтись по списку, лишь в «Альпин » это возможно. В какой-то момент команда может столкнуться с проблемами и решит, что не хочет больше этим заниматься – а Флавио [Бриаторе] не будет управлять вечно. И Кристиан скажет: «Мне нравится проект, я возьмусь. Мне нужны акции, тогда мы снова добьемся успеха. Здесь есть светлые умы, которые уже были успешными в прошлом», – заявил эксперт.

Дорнбос также порассуждал о других опциях для Хорнера:

«Я не вижу его в ФИА. Могу представить, что он попытается вернуться к должности руководителя команды.

«Феррари»? На мой взгляд, Кристиан очень привязан к Англии. Нельзя просто взять и перевезти всю семью в Маранелло. Кроме того, Фредерик Вассер только что продлил контракт.

Считаю, мы снова увидим Кристиана через несколько лет. Нужно утрясти все [с «Ред Булл»], а это требует времени. Так что [новое назначение] не случится в краткосрочной перспективе».

