  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос допустил переход Хорнера в «Альпин»: «Лишь там можно стать совладельцем»
3

Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос допустил переход Хорнера в «Альпин»: «Лишь там можно стать совладельцем»

Дорнбос высказался о реалистичном варианте в «Ф-1» для Хорнера.

Бывший гонщик «Формулы-1» Роберт Дорнбос напомнил, что возраст позволяет экс-руководителю «Ред Булл» Кристиану Хорнеру заняться новым большим проектом в «Формуле-1».

«Нельзя забывать, что он очень молод. У него 20-летний опыт, но ему всего 51. 20 лет опыта в качестве босса команды «Формулы-1» и исполнительного директора одного из главных брендов мира – как в автомобильном мире, так и в сфере маркетинга. Успехи говорят сами за себя.

[Роль совладельца –] единственное, чего ему не хватало. То, что есть у Лоренса Стролла [в «Астон Мартин»] или Тото Вольффа [в «Мерседесе»]. И ему тоже хочется стать совладельцем.

Если пройтись по списку, лишь в «Альпин» это возможно. В какой-то момент команда может столкнуться с проблемами и решит, что не хочет больше этим заниматься – а Флавио [Бриаторе] не будет управлять вечно. И Кристиан скажет: «Мне нравится проект, я возьмусь. Мне нужны акции, тогда мы снова добьемся успеха. Здесь есть светлые умы, которые уже были успешными в прошлом», – заявил эксперт.

Дорнбос также порассуждал о других опциях для Хорнера:

«Я не вижу его в ФИА. Могу представить, что он попытается вернуться к должности руководителя команды.

«Феррари»? На мой взгляд, Кристиан очень привязан к Англии. Нельзя просто взять и перевезти всю семью в Маранелло. Кроме того, Фредерик Вассер только что продлил контракт.

Считаю, мы снова увидим Кристиана через несколько лет. Нужно утрясти все [с «Ред Булл»], а это требует времени. Так что [новое назначение] не случится в краткосрочной перспективе».

«Ред Булл» заплатит бывшему боссу в «Ф-1» $67 млн за увольнение – почему так много?

Йос Ферстаппен о своей фразе про Хорнера, «разрушающего» «Ред Булл»: «Это было полтора года назад. Мне нечего сказать»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Nl.motorsport.com
logoФеррари
Лоренс Стролл
logoФормула-1
logoФредерик Вассер
logoАстон Мартин
logoТото Вольфф
logoМерседес
logoФИА
logoКристиан Хорнер
Роберт Дорнбос
logoРед Булл
logoАльпин
logoФлавио Бриаторе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Нико Росберг: «Судьба титула решится в голове Норриса»
20 минут назад
Жак Вильнев: «Росберг сдался через минуту после победы, у Нико не было никакой страсти к гонкам»
13сегодня, 10:25
Зак Браун: «Ф-1» всегда будет центром вселенной «Макларена»
сегодня, 09:41
«Формула-1» с Брэдом Питтом стала самым кассовым спортивным фильмом
3сегодня, 09:18
Лиам Лоусон: «Согласился на риск с настройками в «Ред Булл», а затем результат использовали, чтобы меня выгнать»
5сегодня, 09:08
Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен получит многолетний контракт с «Мерседесом» в 2027-м, если команда выйдет в лидеры»
9сегодня, 08:30
Нидерландский комментатор «Ф-1» Плой: «Бортолето лучше Ферстаппена в данный момент»
8вчера, 17:26
Ральф Шумахер: «Ред Булл» – главное разочарование 2025 года среди команд»
2вчера, 17:00
Гюнтер Штайнер о продлении Вассера в «Феррари»: «Верное решение. Команда сильна, Фред должен получить шанс в 2026-м»
1вчера, 16:24
Дэймон Хилл: «Леклеру слишком комфортно в «Феррари», возможно»
19вчера, 15:06
Ко всем новостям
Последние новости
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
вчера, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
11 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото
В Санкт-Петербурге завершился пятый этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
28 июля, 14:32Фото
Где смотреть Гран-при Венгрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
128 июля, 06:24
Пятый этап RDS Open пройдет в рамках фестиваля GARAGE FEST на «Игора Драйв»
22 июля, 10:55Фото
Дамир Идиятулин одержал абсолютную победу на четвертом этапе RDS GP
21 июля, 10:45Фото