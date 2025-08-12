Гюнтер Штайнер о продлении Вассера в «Феррари»: «Верное решение. Команда сильна, Фред должен получить шанс в 2026-м»

Штайнер посчитал правильной ставку «Феррари» на Вассера.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер поделился мнением о новом контракте главы команды «Феррари» Фредерика Вассера .

«Это верное решение. Требуются годы, чтобы команда сработалась. А «Феррари» сейчас вторая в Кубке конструкторов. Пожалуй, это не вполне соответствует ожиданиям менеджмента «Феррари», который мечтает о титуле, но надо смотреть на вещи реалистично – команда сильна.

И уволить Фреда в такой ситуации? Это было бы ошибкой. Придет следующий руководитель и скажет, что ему нужно все перестроить и требуется еще два года.

Фред должен участвовать в подготовке команды к сезону-2026, получить шанс. Лишь после этого посмотрим, как все сложится», – заявил эксперт.

Фредерик Вассер: «Хорнеру и Тодту потребовалось время, чтобы побеждать. 2026-й – шанс для «Феррари»

Журналист Бенсон: «В «Мерседесе» и «Макларене» научились не искать виновных, в «Феррари» Бинотто игнорировали ошибки – это совсем другое»