Перес и «Кадиллак» согласовали контракт на сезон-2026 (PlanetF1)

Перес должен вернуться в «Ф-1» в следующем году.

Бывший пилот «Ред Булл » Серхио Перес договорился с «Кадиллаком », новой командой «Формулы-1», о выступлениях в сезоне-2026, сообщает PlanetF1 со ссылкой на многочисленные источники.

Объявление о контракте ожидается в начале сентября, перед Гран-при Италии.

Утверждается, что в последние месяцы Серхио изучал различные варианты возвращения на решетку. Мексиканец покинул «Ф-1» в конце 2024 года после 14 сезонов.

