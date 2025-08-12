5

Перес и «Кадиллак» согласовали контракт на сезон-2026 (PlanetF1)

Перес должен вернуться в «Ф-1» в следующем году.

Бывший пилот «Ред Булл» Серхио Перес договорился с «Кадиллаком», новой командой «Формулы-1», о выступлениях в сезоне-2026, сообщает PlanetF1 со ссылкой на многочисленные источники.

Объявление о контракте ожидается в начале сентября, перед Гран-при Италии.

Утверждается, что в последние месяцы Серхио изучал различные варианты возвращения на решетку. Мексиканец покинул «Ф-1» в конце 2024 года после 14 сезонов.

Экс-тренер Переса о возвращении в «Ф-1»: «Ты не нанимаешь нового менеджера, если прекращаешь гоняться»

Журналист Ральф Бах допустил замену Колапинто на Переса: «У Серхио опыт и миллионы Слима, который хочет вернуть его в «Ф-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoСерхио Перес
logoРед Булл
возможные переходы
logoФормула-1
Кадиллак
Гран-при Италии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Андреа Стелла: «Ферстаппен найдет способ сражаться за победы во второй половине сезона»
2 минуты назад
Гюнтер Штайнер назвал Пиастри явным фаворитом чемпионата: «Оскар стабильнее, спокойнее и реже ошибается, чем Норрис»
137 минут назад
Колапинто ищет варианты в «Индикаре» и WEC (Formula 1 Magazine)
2сегодня, 13:32
Гюнтер Штайнер: «Хэмилтон не бесполезен, но потерял уверенность в себе и не оправдывает ожиданий»
2сегодня, 12:38
Лиам Лоусон о возвращении в «Ред Булл»: «Я слишком занят, чтобы серьезно думать о будущем»
сегодня, 11:01
Хэмилтон имеет право продлить контракт с «Феррари» на 2027-й вне зависимости от результатов (GdS)
29сегодня, 10:25
Джейс Воулз о болидах-2026: «Нужно снизить нагрузку на пилотов – она очень серьезная»
1сегодня, 09:53
Журналист Бенсон: «В «Мерседесе» и «Макларене» научились не искать виновных, в «Феррари» Бинотто игнорировали ошибки – это совсем другое»
1сегодня, 09:19
Эмерсон Фиттипальди: «Бортолето всех удивил, вышел на новый уровень в «Ф-1»
сегодня, 08:35
Алекс Албон: «В 2026-м успеха добьются гонщики, чьи когнитивные способности позволят эффективно управлять батареей»
8вчера, 17:17
Ко всем новостям
Последние новости
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
сегодня, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
вчера, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
вчера, 16:55Фото
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото
В Санкт-Петербурге завершился пятый этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
28 июля, 14:32Фото
Где смотреть Гран-при Венгрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
128 июля, 06:24
Пятый этап RDS Open пройдет в рамках фестиваля GARAGE FEST на «Игора Драйв»
22 июля, 10:55Фото
Дамир Идиятулин одержал абсолютную победу на четвертом этапе RDS GP
21 июля, 10:45Фото