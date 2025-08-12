Перес и «Кадиллак» согласовали контракт на сезон-2026 (PlanetF1)
Перес должен вернуться в «Ф-1» в следующем году.
Бывший пилот «Ред Булл» Серхио Перес договорился с «Кадиллаком», новой командой «Формулы-1», о выступлениях в сезоне-2026, сообщает PlanetF1 со ссылкой на многочисленные источники.
Объявление о контракте ожидается в начале сентября, перед Гран-при Италии.
Утверждается, что в последние месяцы Серхио изучал различные варианты возвращения на решетку. Мексиканец покинул «Ф-1» в конце 2024 года после 14 сезонов.
Экс-тренер Переса о возвращении в «Ф-1»: «Ты не нанимаешь нового менеджера, если прекращаешь гоняться»
Журналист Ральф Бах допустил замену Колапинто на Переса: «У Серхио опыт и миллионы Слима, который хочет вернуть его в «Ф-1»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
