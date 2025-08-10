Экс-тренер Переса о возвращении в «Ф-1»: «Ты не нанимаешь нового менеджера, если прекращаешь гоняться»

Тренер, работавший с Пересом, ждет появления пилота в «Ф-1».

Хави Мартос, бывший личный тренер Серхио Переса , прокомментировал слухи о потенциальном возвращении экс-гонщика «Ред Булл » на решетку.

«Происходят вещи, которые люди не замечают, на мой взгляд. Я как зритель обратил внимание, однако люди вообще не обсуждают подобное.

У Чеко новый менеджер – без понятия, читали ли вы об этом. У него был Джулиано [Якоби], а теперь кто-то еще. Если ты прекращаешь гоняться, не нанимаешь нового менеджера», – заявил Мартос в подкасте Duralavita.

В прессе появлялась противоречивая информация о Пересе и новой команде «Формулы-1» – «Кадиллаке ». Кроме того, ходили слухи о трансфере Серхио в «Альпин ».

