Даниэль Риккардо о жизни без «Ф-1»: «Я не бреюсь, пытаюсь понять себя вне болида, отучиться от эгоизма. Был на Аляске, и меня не растерзал гризли – уже неплохо»

Риккардо рассказал о поиске себя после «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Даниэль Риккардо сообщил о приключениях и смене ориентиров после ухода из гонок.

«Ну, я не бреюсь. С бородой мне сейчас комфортно.

Этот год я посвятил исследованию себя. Моя жизнь так долго неслась на безумной скорости, а в нынешнем году я обрел некоторое спокойствие.

У меня было много времени, я занимался хайкингом. Несколько недель назад я был на Аляске, и меня не растерзал гризли – уже неплохо.

Я пытаюсь понять, кто я такой вне болида. Я стал чуть больше ценить значимость семьи и друзей. Я всегда был очень целеустремленным, а это порой делает тебя эгоистичнее, так что я стараюсь отучиться от эгоизма и лучше слышать других», – заявил австралиец, покинувший чемпионат в прошлом году после 14 сезонов на решетке.

Цунода – худший напарник Ферстаппена по версии PlanetF1, Риккардо – лучший, Перес выше Сайнса