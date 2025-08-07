  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Цунода – худший напарник Ферстаппена по версии PlanetF1, Риккардо – лучший, Перес выше Сайнса
24

Цунода – худший напарник Ферстаппена по версии PlanetF1, Риккардо – лучший, Перес выше Сайнса

PlanetF1 согласилось с оценкой Цуноды от Вильнева.

Издание выложило рейтинг всех напарников Макса Ферстаппена в «Ред Булл» и «Торо Россо». Журналисты согласились с чемпионом «Формулы-1» 1997 года Жаком Вильневом, который назвал нынешнего партнера Макса Юки Цуноду худшим за все время.

Первую строчку занял Даниэль Риккардо, Серхио Перес опередил Карлоса Сайнса в борьбе за второе место.

Рейтинг напарников Макса Ферстаппена (PlanetF1)

1. Даниэль Риккардо

2. Серхио Перес

3. Карлос Сайнс

4. Алекс Албон

5. Пьер Гасли

6. Лиам Лоусон

7. Юки Цунода

Жак Вильнев: «Цунода – худший из напарников Ферстаппена. Здорово было бы посадить Леклера, Алонсо или Норриса в пару к Максу»

Юки Цунода: «Отставание от Ферстаппена продолжает сокращаться. Не уверен, что многие способны подобраться так близко»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoДаниэль Риккардо
logoЖак Вильнев
logoФормула-1
logoЛиам Лоусон
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
logoАльфа Таури
logoПьер Гасли
logoАлександр Албон
logoКарлос Сайнс
logoЮки Цунода
logoСерхио Перес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Йос Ферстаппен: «Макса неправильно воспринимают многие, особенно англичане – считают его каким-то придурком»
12вчера, 18:00
Виталий Петров: «Бывало, обгонял Шумахера на трассе, а Михаэль, не соврать, так ни разу меня и не обогнал»
31вчера, 17:07
Питер Уиндзор: «Ферстаппен – воплощенное совершенство. Леклер делает то же, но с пульсом на 30 ударов выше»
21вчера, 15:28
«## ### не знаю. Теория Расселла слишком упрощает». Гюнтер Штайнер о падении скорости Леклера в Венгрии
7вчера, 14:41
Габриэл Бортолето: «Люди не видят, какой Ферстаппен прекрасный человек, какое у него большое сердце»
4вчера, 13:58
Сайт «Ф-1» включил цитату о «бесполезном» Хэмилтоне и подиум Хюлькенберга в топ-5 «безумных историй» 2025-го
4вчера, 13:20
«Макларен» показал трофеи в 2025-м: «Посчитаем?»
3вчера, 12:42Фото
Жак Вильнев поставил Ферстаппена выше Ньюи: «Макс – ключевой фактор, он сделал «Ред Булл» чемпионом»
40вчера, 11:09
Тото Вольфф: «Если Расселл или Антонелли отравятся рыбой, Боттас сразу же покажет скорость. Надеюсь, Валттери получит место в «Ф-1»
8вчера, 10:29
Хуан-Пабло Монтойя: «Чем больше Хэмилтон будет приспосабливаться к «Феррари», тем сложнее станет жизнь Леклера»
13вчера, 09:50
Ко всем новостям
Последние новости
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото
В Санкт-Петербурге завершился пятый этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
28 июля, 14:32Фото
Где смотреть Гран-при Венгрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
128 июля, 06:24
Пятый этап RDS Open пройдет в рамках фестиваля GARAGE FEST на «Игора Драйв»
22 июля, 10:55Фото
Дамир Идиятулин одержал абсолютную победу на четвертом этапе RDS GP
21 июля, 10:45Фото
Где смотреть Гран-при Бельгии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
121 июля, 07:26
Всероссийское инженерное соревнование «Формула Студент» состоится в рамках GARAGE FEST Игора Драйв 2025
16 июля, 09:35Фото
Четвертый этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) пройдет 19-20 июля на подмосковном автодроме ADM Raceway
14 июля, 11:55Фото