Цунода – худший напарник Ферстаппена по версии PlanetF1, Риккардо – лучший, Перес выше Сайнса

PlanetF1 согласилось с оценкой Цуноды от Вильнева.

Издание выложило рейтинг всех напарников Макса Ферстаппена в «Ред Булл » и «Торо Россо». Журналисты согласились с чемпионом «Формулы-1» 1997 года Жаком Вильневом , который назвал нынешнего партнера Макса Юки Цуноду худшим за все время.

Первую строчку занял Даниэль Риккардо, Серхио Перес опередил Карлоса Сайнса в борьбе за второе место.

Рейтинг напарников Макса Ферстаппена (PlanetF1)

1. Даниэль Риккардо

2. Серхио Перес

3. Карлос Сайнс

4. Алекс Албон

5. Пьер Гасли

6. Лиам Лоусон

7. Юки Цунода

Жак Вильнев: «Цунода – худший из напарников Ферстаппена. Здорово было бы посадить Леклера, Алонсо или Норриса в пару к Максу»

Юки Цунода: «Отставание от Ферстаппена продолжает сокращаться. Не уверен, что многие способны подобраться так близко»