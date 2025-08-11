Индикар. Пауэр выиграл Гран-при Портленда, Палоу стал 3-м и взял титул, Шварцман – 15-й, О’Уорд – 25-й из-за технической проблемы
Пауэр одержал победу в Портленде, Палоу стал чемпионом после 3-го места.
Гонщик «Пенске» Уилл Пауэр финишировал первым на Гран-при Портленда.
Вторым стал Кристиан Лундгор из «Эрроу Макларен», который сдержал пилота «Чип Гэнасси» Алекса Палоу. Подиум позволил Палоу досрочно завоевать четвертый титул в «Индикаре». Единственным конкурентом Алекса оставался напарник Лундгора Пато О’Уорд, который из-за технической проблемы стал 25-м и проиграл Пауэру десять кругов.
Представитель «Премы» Роберт Шварцман занял 15-е место.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости