Индикар. Пауэр выиграл Гран-при Портленда, Палоу стал 3-м и взял титул, Шварцман – 15-й, О’Уорд – 25-й из-за технической проблемы

Пауэр одержал победу в Портленде, Палоу стал чемпионом после 3-го места.

Гонщик «Пенске » Уилл Пауэр финишировал первым на Гран-при Портленда.

Вторым стал Кристиан Лундгор из «Эрроу Макларен », который сдержал пилота «Чип Гэнасси» Алекса Палоу . Подиум позволил Палоу досрочно завоевать четвертый титул в «Индикаре ». Единственным конкурентом Алекса оставался напарник Лундгора Пато О’Уорд, который из-за технической проблемы стал 25-м и проиграл Пауэру десять кругов.

Представитель «Премы» Роберт Шварцман занял 15-е место.

Палоу стал четырехкратным чемпионом «Индикара»