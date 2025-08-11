0

Палоу стал четырехкратным чемпионом «Индикара»

Гонщик «Чип Гэнасси» Алекс Палоу досрочно завоевал четвертый титул в «Индикаре».

На Гран-при Портленда единственным конкурентом Палоу оставался пилот «Эрроу Макларена» Пато О’Уорд. Алекс финишировал третьим, в то время как Пато из-за технических проблем проиграл десять кругов Уиллу Пауэру, победителю гонки из «Пенске».

28-летний испанец стал чемпионом в третий раз подряд после успехов в 2023 и 2024 годах. Также Алекс выиграл титул в 2021-м.

Палоу сравнялся по титулам в высшей категории американских гонок с открытыми колесами с Марио Андретти, Себастьяном Бурдэ и Дарио Франкитти, больше только у Эй-Джей Фойта (семь) и Скотта Диксона (шесть).

В нынешнем сезоне Алекс впервые в карьере победил на «500 милях Индианаполиса».

За два этапа до конца сезона на счету Алекса восемь выигранных гонок. Лишь три пилота в истории серии одерживали больше побед за год –Фойт в 1964-м и Эл Ансер в 1970-м (по десять), а также Андретти в 1969-м (девять).

