Пьер Гасли: «Цуноде нельзя говорить некоторые вещи. У меня был такой опыт в «Ред Булл»

Гасли заявил о тайных факторах, влияющих на Цуноду.

Пилот «Альпин » и бывший напарник Юки Цуноды Пьер Гасли поделился рассуждениями о трудностях, которые японец испытывает в «Ред Булл ».

«Вот в чем загвоздка: в мое время многие вещи нельзя было говорить. Ты работаешь на команду и являешься профессионалом – ты не можешь делиться информацией об определенных ситуациях.

Общаясь с Юки, я знаю, что некоторые вещи нельзя говорить, и это непросто. Нелегко находиться в такой ситуации. Ты трудишься на благо команды, и порой тебе дают что-то, с чем можно работать, а иногда оказываешься в ситуации, когда по разным причинам все складывается не так, как тебе бы хотелось.

У меня был такой опыт, я просто болтаю с ним как с другом, даю советы, которые могут помочь. В конечном счете все зависит от него и команды – надо стремиться к тому, чтобы все сложилось, принимать правильные решения», – сообщил француз.

Юки Цунода: «Отставание от Ферстаппена продолжает сокращаться. Не уверен, что многие способны подобраться так близко»

Цунода – худший напарник Ферстаппена по версии PlanetF1, Риккардо – лучший, Перес выше Сайнса