Переход Переса в «Кадиллак» маловероятен (GPblog)

Перес вряд ли окажется в «Кадиллаке».

Издание GPblog поделилось информацией о подборе пилотов для новой команды «Формулы-1» «Кадиллак».

Ожидается, что одно из мест займет резервный гонщик «Мерседеса » Валттери Боттас .

Долгое время фаворитом считался Серхио Перес , но сейчас переход экс-пилота «Ред Булл » все менее вероятен. Предполагается, что мексиканец скептически относится к возможностям «Кадиллака» и не хочет весь год отставать от соперников на круг – «наверное, даже на два».

В качестве потенциального напарника Боттаса все чаще звучит имя третьего пилота «Астон Мартин » Фелипе Друговича. Кроме того, выступающий в «Формуле-2» Джек Кроуфорд подтверждал общение с «Кадиллаком», юниор «Макларена» Алекс Данн также может рассчитывать на интерес со стороны американцев.

