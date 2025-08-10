Оливер Бермэн: «Цель – бороться за чемпионство через 5 лет»

Дебютант Бермэн рассказал о серьезных амбициях в «Ф-1».

Пилот «Хааса » Оливер Бермэн ответил на вопрос о том, о желаемом будущем через пять лет.

«Если честно, надеюсь бороться за чемпионство. Надеюсь, я смогу доказать, что заслуживаю место здесь, место в топ-команде, что получится выложиться по полной и продемонстрировать, на что я способен.

Такова моя цель на следующие пять лет», – сообщил новичок серии.

