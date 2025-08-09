  • Спортс
41

Виталий Петров: «Бывало, обгонял Шумахера на трассе, а Михаэль, не соврать, так ни разу меня и не обогнал»

Петров вспомнил сражения с Шумахером в «Ф-1».

Первый российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров высказался о сбывшейся мечте – выступлениях с семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером.

Виталий гонялся в «Ф-1» в 2010-2012 годах за «Рено» и «Катерхэм».

«В моменте, когда я стал гонщиком «Формулы-1», я не сосредотачивал внимания на том, что стану для кого-то своеобразным ориентиром. Просто любил и продолжаю любить автоспорт, и на момент перехода в профессиональный автоспорт мне даже было все равно, где гоняться: в родном Выборге или на самой знаменитой трассе «Формулы-1».

Со временем, когда я уже много поездил, послушал рассказы своего тренера про формулистов, сам много пересмотрел гонок с участием Шумахера, родилась мечта, ставшая поначалу заветной, а затем осуществленной: стать одним из участников «Формулы-1», чтобы соревноваться с Шумахером. И у нас были свои мини-баталии, когда мы поврезались в машины друг друга, бывало, что я его обгонял на трассе, а он, не соврать, так ни разу меня и не обогнал», – сообщил Петров.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: «Реальное время»
