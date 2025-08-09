«## ### не знаю. Теория Расселла слишком упрощает». Гюнтер Штайнер о падении скорости Леклера в Венгрии

Штайнер скептически оценил мнение Расселла о почти нелегальной «Феррари».

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер прокомментировал трудности, возникшие у пилота «Феррари» Шарля Леклера в конце Гран-при Венгрии : монегаск, стартовавший с поула, удерживал лидерство, после чего резко потерял скорость и занял четвертое место.

«Вы знаете, что это такое? Я ## ### не знаю. Я настолько же в растерянности, насколько и вы. Он сказал по радио: «Что не так?» А затем скорость стала падать, падать и падать. В конце гонки все такие: «О, что-то странное случилось», но что? «О, я не знаю».

Я без понятия. Уверен, если я спрошу Фреда [Вассера], он не ответит», – заявил Штайнер в подкасте The Red Flags.

Итальянец также высказался о мнении гонщика «Мерседеса » Джорджа Расселла, который предположил, что «Феррари» стремилась избежать дисквалификации за чрезмерный износ планки:

«Это теория, но, на мой взгляд, она слишком упрощает. Слишком поверхностно рассуждать о том, что «Феррари» приняла бы такое решение. Это не ошибка – если команда знала, это не ошибка.

Это риск, на который ты идешь. Но могла ли команда настолько промахнуться? Я так не думаю – нельзя так промахнуться с расчетами. Там умные люди, так что я не знаю [причину]. На самом деле я не имею ни малейшего представления. Конечно, все это было очень странно».

