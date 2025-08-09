Тото Вольфф: «Если Расселл или Антонелли отравятся рыбой, Боттас сразу же покажет скорость. Надеюсь, Валттери получит место в «Ф-1»

Вольфф высоко оценил уровень Боттаса на фоне слухов о возвращении.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф сообщил, что думает о Валттери Боттасе , который в любой момент готов заменить Джорджа Расселла или Андреа Кими Антонелли .

«Валттери очень давно является частью семьи «Мерседеса». Если кто-то из наших ребят отравится рыбой, он сядет в болид и сразу же покажет скорость. Здорово иметь столь быстрого резервного и третьего пилота.

Но, разумеется, Валттери заслуживает место основного гонщика – надеюсь, эта дверь скоро откроется. Следите за новостями», – произнес Тото в видео «Мерседеса ».

Финского гонщика связывают с переходом в «Кадиллак» в 2026 году.

