Чемпион «Супер-Формулы» Цубои провел тесты за «Хаас». «Тойота» назвала дебют в болиде «Ф-1» «отбором»

Цубои дебютировал на тестах «Формулы-1».

Чемпион японской «Супер-Формулы» Се Цубои впервые сел за руль машины «Формулы-1» и провел двухдневные тесты за «Хаас» на трассе «Фудзи».

В первый день, 6 августа, в заездах также принял участие резервный пилот американской команды Ре Хиракава.

Перед тестами автоспортивный директор «Тойоты» – партнера «Хааса » – Масайя Кадзи назвал дебют 30-летнего Цубои в болиде «Ф-1» «отбором»:

«Что будет дальше, полностью зависит от скорости Цубои и его коммуникации с командой. Это своего рода отбор. Это не просто полезно для его опыта – мы хотели бы оценить его истинный уровень.

Если честно, четких ограничений у нас нет. У Цубои очень хороший потенциал, так что дело не только в результатах. Тесты – не награда за то, что он стал чемпионом «Супер-Формулы».

Фото: соцсети команды «Хаас»