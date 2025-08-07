Чемпион «Супер-Формулы» Цубои провел тесты за «Хаас». «Тойота» назвала дебют в болиде «Ф-1» «отбором»
Чемпион японской «Супер-Формулы» Се Цубои впервые сел за руль машины «Формулы-1» и провел двухдневные тесты за «Хаас» на трассе «Фудзи».
В первый день, 6 августа, в заездах также принял участие резервный пилот американской команды Ре Хиракава.
Перед тестами автоспортивный директор «Тойоты» – партнера «Хааса» – Масайя Кадзи назвал дебют 30-летнего Цубои в болиде «Ф-1» «отбором»:
«Что будет дальше, полностью зависит от скорости Цубои и его коммуникации с командой. Это своего рода отбор. Это не просто полезно для его опыта – мы хотели бы оценить его истинный уровень.
Если честно, четких ограничений у нас нет. У Цубои очень хороший потенциал, так что дело не только в результатах. Тесты – не награда за то, что он стал чемпионом «Супер-Формулы».
Фото: соцсети команды «Хаас»