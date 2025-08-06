Тото Вольфф о продлении Вассера в «Феррари»: «Любой другой выбор был бы поистине глупым»

Вольфф поддержал сделку «Феррари» с Вассером.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф высказался о том, что «Феррари» подписала новый контракт с руководителем Фредериком Вассером.

«Любой другой выбор был бы поистине глупым. Я знаком с Фредом с тех пор, как нам было чуть больше двадцати лет, и знаю его ценность в автоспортивном мире. Я знаю о его предпринимательском мышлении и силе.

Иметь в команде такого человека – это удача. И нужно помнить, сколько времени требуется в «Ф-1», чтобы выстроить успешный проект», – подчеркнул Вольфф.

«Феррари» и Вассер подписали новый многолетний контракт

