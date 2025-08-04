Фредерик Вассер: «Думал, что Леклер не закончит гонку из-за проблемы»

В «Феррари» опасались схода Леклера после старта с поула.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер признал, что команда допускала сход Шарля Леклера , который в итоге стал четвертым на Гран-при Великобритании после старта с первой позиции.

«Нет-нет, это никак не связано с управлением энергией.

На первом круге заключительного отрезка он в какой-то момент потерял около секунды и спросил, не ошиблись ли мы, когда поправили угол атаки переднего антикрыла. Мы совершенно потеряли темп, а затем, наверное, получился своего рода эффект снежного кома. Думаю, с 38-го по 43-й круг мы потеряли как минимум восемь десятых.

Честно говоря, это довольно странная ситуация. Мы все контролировали на протяжении первых 40 кругов гонки, очень хорошо за всем следили на первом отрезке. Второй получился сложился тяжелее, но мы все равно справлялись.

Последний отрезок стал катастрофой, пилотировать было очень тяжело. Баланса не было. Пока мы не знаем, что конкретно случилось. Надо расследовать – может, что-то сломалось в шасси, но в какой-то момент я думал, что мы не закончим гонку, что повезет заработать очки за четвертое место. Однако это очень разочаровывающая ситуация.

У команды первый поул в сезоне, первые два отрезка прошли достаточно хорошо, а затем мы совершенно потеряли темп. Это тяжело», – заявил босс.

