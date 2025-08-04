Стефано Доменикали: «Хэмилтон – жемчужина, невероятный спортсмен. Льюис стремится к восьмому титулу и снова достигнет успеха»

Босс «Ф-1» поддержал Хэмилтона на фоне невзрачных выступлений.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали высказался после 12-го места пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Венгрии .

«Прежде всего, Льюис – жемчужина, он невероятный спортсмен. Поэтому не имеет значения, что сейчас сложный момент – он отреагирует. Я вполне уверен: он продемонстрирует, почему находится тут.

Он стремится к восьмому титулу, и он снова достигнет успеха. Следите за Льюисом, и он выдаст отличную гонку и будет выступать очень и очень сильно после летнего перерыва», – подчеркнул менеджер в беседе со Sky Sports.

