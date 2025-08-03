«Я немного удивлен». Лиам Лоусон – о том, что сумел опередить Макса Ферстаппена на Гран-при Венгрии

Лоусон удивлен победой над Ферстаппеном в Венгрии.

Пилот «Рейсинг Буллз » Лиам Лоусон подвел итоги Гран-при Венгрии, признав, что не ожидал финишировать выше выступающего за «Ред Булл » Макса Ферстаппена .

«Да, я немного удивлен. На старте Макс был очень быстр и обогнал меня на первом же круге, но затем у «Ред Булл» начались проблемы с износом шин. Так что я надеялся, что будет так же [в конце гонки].

Так что я понимал, что если смогу удержать Макса позади на несколько кругов, то у него, возможно, начнет падать темп. В итоге примерно так и случилось.

В последнее время наша машина работает очень хорошо, особенно в гонках. У нас был действительно неплохой гоночный темп, а еще мы хорошо работали с шинами – а это в гонках обычно самое сложное.

Если бы стартовали с более высокой позиции, то, я думаю, могли бы оказаться выше и на финише. Находясь за рулем болида тебе хочется опередить соперников за счет «андерката», но потом ты понимаешь, что вернувшись на трассу окажешься в трафике. А обгонять на столь маленькой и узкой трассе очень сложно. В целом у нас был очень хороший темп в конце каждого отрезка, так что да, я доволен», – рассказал Лоусон.

