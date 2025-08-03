Льюис Хэмилтон: «Должны продолжать попытки выжать из болида «Феррари» больше скорости»

Хэмилтон ждет возобновления чемпионата через месяц.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Венгрии , который сложился для него не лучшим образом.

При этом Льюис отметил, что ему уже не терпится вернуться к гонкам после летнего перерыва в чемпионате, чтобы постараться отыграться.

«Да, с нетерпением жду возобновления чемпионата после летнего перерыва. За счет обновлений болида мы определенно сделали шаг вперед – просто досадно, что мы не так конкурентоспособны, как лидеры.

При этом мы видели, что Шарль Леклер добился очень сильных результатов в двух последних гонках. Команда определенно добилась прогресса в работе с болидом, так что мы должны продолжать попытки выжать из болида больше скорости», – рассказал Хэмилтон.

