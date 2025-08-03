Джордж Расселл: «Порядок за «Маклареном» странный: Ферстаппен так далеко, невероятный уик-энд «Астон Мартин»
Расселл высказался о неожиданных результатах гонки под Будапештом.
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, финишировавший третьим на Гран-при Венгрии, проанализировал итоги заезда.
«Я очень доволен результатом. Необычный уик-энд – если не считать «Макларен», порядок с 3-го по 13-е места довольно странный. Ты не ожидаешь, что Макс [Ферстаппен] окажется так далеко. «Астон Мартин» провел невероятный уик-энд.
Мы возьмем с собой позитивные моменты, но при этом не должны витать в облаках. Не думаю, результат сильно что-то меняет – все сосредоточены на сезоне-2026. Наша цель – стать лучшими из остальных», – отметил британец.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
