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«Для Макса это был бы слишком большой риск». Гюнтер Штайнер – о решении Ферстаппена не менять команду и остаться в «Ред Булл»

Штайнер не удивлен решением Ферстаппена остаться в «Ред Булл».

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что Макс Ферстаппен поступил вполне логично, когда решил остаться в «Ред Булл» как минимум на сезон-2026.

По мнению Штайнера, у Ферстаппена еще будет возможность воспользоваться опцией досрочного расторжения контракта, если в следующем году болид «Ред Булл» в условиях нового регламента окажется недостаточно конкурентоспособным.

«Если бы он сменил команду сейчас и подписал трехлетний контракт, то в следующем сезоне мог бы оказаться за рулем не самой лучшей машины. Для Макса это слишком большой риск.

При этом Ферстаппен сможет досрочно расторгнуть свой контракт в конце следующего года, если машина «Ред Булл» окажется недостаточно хороша», – рассказал Штайнер.

Макс Ферстаппен: «Для меня всегда было ясно, что я в любом случае останусь в «Ред Булл»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
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