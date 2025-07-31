«Для Макса это был бы слишком большой риск». Гюнтер Штайнер – о решении Ферстаппена не менять команду и остаться в «Ред Булл»
Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что Макс Ферстаппен поступил вполне логично, когда решил остаться в «Ред Булл» как минимум на сезон-2026.
По мнению Штайнера, у Ферстаппена еще будет возможность воспользоваться опцией досрочного расторжения контракта, если в следующем году болид «Ред Булл» в условиях нового регламента окажется недостаточно конкурентоспособным.
«Если бы он сменил команду сейчас и подписал трехлетний контракт, то в следующем сезоне мог бы оказаться за рулем не самой лучшей машины. Для Макса это слишком большой риск.
При этом Ферстаппен сможет досрочно расторгнуть свой контракт в конце следующего года, если машина «Ред Булл» окажется недостаточно хороша», – рассказал Штайнер.
Макс Ферстаппен: «Для меня всегда было ясно, что я в любом случае останусь в «Ред Булл»