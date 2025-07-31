Джордж Расселл: «Правда в том, что я никогда не боялся потерять свое место в «Мерседесе»

Расселл уверен в скором продлении контракта с «Мерседесом».

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл рассказал, что спокойно воспринимает задержку с подписанием нового соглашения с немецкой командой.

Ранее предполагалось, что «Мерседес» не хочет подписывать с Расселлом новый долгосрочный контракт, поскольку немецкая команда не оставляет надежд заполучить Макса Ферстаппена в 2027 году.

«Нет, я бы не сказал [что связать с Вольффом было трудно в последнее время]. Потому что с учетом менеджерского соглашения все карты в любом случае находятся на руках у команды. Поэтому у «Мерседеса» нет необходимости спешить с подписанием контракта с Кими или со мной, потому что мы думаем о долгосрочной перспективе.

Правда в том, что я никогда не боялся потерять свое место в «Мерседесе», в этом году такой ситуации не возникало ни разу. Хотя в прессе, конечно, любят раздуть громкую историю из любого повода.

Возможно, 12 месяцев назад я не был так спокоен, и мне хотелось заранее получить какие-то гарантии на сезон-2026. Может быть, я так чувствовал себя и полгода назад. Но сейчас я выступаю лучше, чем когда либо, и при этом чувствую, что способен на большее.

Я и так довольно долго ждал. Так что сейчас мне хочется хорошо провести этот гоночный уик-энд, а потом уйти на летний перерыв в чемпионате и насладиться отдыхом. Время не давит ни на меня, ни на команду. Мы придем к соглашению – и не так важно, когда именно это случится», – рассказал Расселл.

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